De Boer heeft opstelling klaar: 'Ik had twee vraagtekens, maar nu is het duidelijk'

Frank de Boer weet hoe hij zondagavond (18.00 uur) Bosnië en Herzegovina wil gaan bestrijden. "Ik had maandag een opstelling in mijn hoofd voor het duel met Bosnië en Herzegovina. Ik had twee vraagtekens en die zijn nu wel duidelijk", laat de bondscoach van het Nederlands elftal weten. Met die twee vraagtekens doelt De Boer op twee posities. Eén positie is duidelijk: linksback. Op die positie heeft Owen Wijndal een goede indruk achtergelaten in het duel met Spanje (1-1), van afgelopen woensdag. "Hij heeft een heel goed signaal afgegeven. We zullen morgen zien of hij speelt. Meer wil ik daar niet over kwijt. De linksbackpositie is wel een positie waar ik over twijfel." De Boer wil niet loslaten wat de andere positie is waarover hij afgelopen week nog zijn twijfels had.

De Boer heeft nog niet weten te winnen sinds hij bondscoach is van Oranje. En dat lijkt steeds zwaarder te gaan wegen. Een zege op Bosnië en Herzegovina is zeer welkom. "We moeten voor drie punten gaan. Dat zal voor mij lekker zijn, maar voor de groep helemaal. Als je de Nations League-groep wint, speel je weer een aantal interessante wedstrijden. Dat is voor mij het belangrijkste."

De Boer liet weten dat er geen nieuws te melden is. Er zijn geen positieve coronagevallen. "We hebben weer genoeg dingen in onze neus gehad", zei De Boer.. "Ik stap af en toe bij de dokter naar binnen en krijg dan te horen dat de uitslagen nog niet binnen zijn. Uiteindelijk kregen we het signaal dat alles op groen staat." Vilhena testte afgelopen week positief en verliet het trainingskamp van Oranje. Maar ook hij testte nu negatief. De Boer: "Ik ben geen dokter. Misschien had hij het al. Hij is eerder heel ziek geweest. Toen zeiden ze dat het geen corona was. Misschien was het dat toch wel en zat hij, toen hij zich bij het Nederlands elftal meldde, in de laatste fase. Dat zou kunnen." Groepswinnaar? Nederland speelt woensdag op bezoek bij Polen. Ook als beide wedstrijden gewonnen worden, is Oranje nog afhankelijk van Italië. Polen leidt de groep met 7 punten, Italië volgt met 6, Nederland heeft 5 punten en Bosnië 2.