Depay: 'Speel liever in de spits, maar op linksbuiten kan ik ook uit de voeten'

"Ik heb daar weleens gespeeld in het verleden, woensdag ook. Ik weet wat ik daar kan. En ik weet wat ik in de spits kan. Linksbuiten kan ik ook spelen. Daar ben ik ook gevaarlijk. Het is niet zo dat ik daar minder gemotiveerd ben."

"Ik denk dat je een heel scherp Oranje kan verwachten. Een Oranje dat op zoek is naar resultaat. We moeten twee wedstrijden winnen. We moeten het laten zien", zegt Depay.

Het Nederlands elftal speelt zondag in de Nations League tegen Bosnië en Herzegovina. Om 18.00 uur wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff Arena. De NOS is er live bij. Volg de wedstrijd op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De uitzending, met Tom Egbers, Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart in de voorbeschouwing, begint om 17.20 uur. De wedstrijd is ook te beluisteren bij Langs de Lijn op NPO Radio 1 of volg updates via het liveblog op NOS.nl of de NOS-app.