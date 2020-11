Stroll verrassend op pole in natte kwalificatie Turkije, Verstappen op P2

Verstappen was in de laatste training, net als vrijdag, de snelste onder lastige omstandigheden. De meeste coureurs hielden het na wat glijpartijen snel voor gezien. Lewis Hamilton kwam amper in actie. De wereldkampioen stelde vrijdag al vast dat Mercedes het heel lastig had op Istanbul Park, waar hij zondag zijn zevende wereldtitel kan veiligstellen.

Verstappen was in alle trainingen in Turkije de snelste en leek de belangrijkste kandidaat voor polepositie op het circuit van Istanbul Park. Lange tijd leek hij op weg naar zijn derde pole in zijn loopbaan, tot Lance Stroll door een uitgekiende bandenstrategie de beste startplaats wegkaapte. De race is zondag om 11.10 uur Nederlandse tijd.

Lance Stroll start zondag voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan van polepositie. De Canadees van Racing Point troefde in een kletsnatte kwalificatie voor de Grand Prix van Turkije met 1.47,765 de Nederlander Max Verstappen (1.48,055) af.

Bij het begin van de kwalificatie druppelde het ook nog. Verstappen dook in het eerste deel van de kwalificatie als eerste de baan op. In zijn eerste rondje maakte de Red Bull-coureur meteen een schuiver. "Geen grip", was zijn duidelijke commentaar vanuit de bolide.

Verstappen ging vrij snel naar binnen om de full wets (regenband met meeste profiel) te laten monteren. Zijn tijdronde (2.10,883) op intermediates was ruim vier seconden langzamer dan die van bijvoorbeeld Esteban Ocon (Renault) (2.06,115), die aan de leiding ging voor de rode vlag de sessie stopte omdat het te hard was gaan regenen.

Tweede code rood

Met nog 6 minuten en 56 seconden op de klok was het wachten op betere omstandigheden. Dat duurde 45 minuten, waarna Verstappen aan de bak moest. De Nederlander stond vijftiende met zijn tijd en dreigde Q2 te missen. De hervatting was echter van korte duur. Met 3,5 minuut op de klok parkeerde Romain Grosjean zijn Haas in het grind, waardoor opnieuw de rode vlag werd gehesen.

Dit keer duurde het oponthoud korter. Verstappen dook daarna als eerste het circuit op. Een rondje had hij om zijn plaats in het tweede deel van de kwalificatie veilig te stellen. Hij slaagde met vlag en wimpel op de droger wordende baan: 1.57,485. Daar kwam niemand aan. Lewis Hamilton, tien seconden langzamer dan Verstappen, kwam met de schrik vrij: veertiende.

In het tweede deel domineerde Verstappen opnieuw. Hij stuurde zijn Red Bull onder nog steeds lastige omstandigheden twee seconden sneller rond dan alle anderen. Voor Ferrari (Charles Leclerc en Sebastian Vettel) en McLaren (Lando Norris en Carlos Sainz) zat de kwalificatie er in deze fase op.

Verrassing Stroll

Verstappen zette in het slotstuk van de kwalificatie in eerste instantie veruit de snelste tijd neer: 1.52,326. Dat bleef lang zo tot Sergio Perez op intermediates (minder profiel dan de full wet-regenband) onder de Red Bull-coureur door dook: 1.52,037.

Verstappen ging direct de pitstraat in en wisselde ook naar intermediates. De Nederlander was sneller, maar Lance Stroll bleek het goudhaantje. Zijn slotronde (1.47,765) was iedereen te machtig. Verstappen strandde in zijn laatste poging op een drie tienden.