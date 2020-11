Corona-proof Mars voor het Leven en tegendemonstratie in Den Haag

De initiatiefnemers riepen op tot beëindiging van de abortusbehandelingen (en euthanasie) in Nederland. De demonstratie werd online gestreamd door de stichting Schreeuw om Leven.

Tegelijkertijd betoogden circa honderd mensen iets verderop, bij het Tweede Kamergebouw voor het recht van de vrouw om zelf te mogen (blijven) beslissen. Dat recht, naar Amerikaans voorbeeld Pro-choice genoemd, is in Nederland sinds 1984 vastgelegd in de wet Afbreking Zwangerschap. Tijdens die tegendemonstratie werd ook aandacht gevraagd voor de situatie in Polen. Daar verbood de rechter onlangs abortus in het geval van afwijkingen bij het ongeboren kind.