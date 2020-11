5941 nieuwe besmettingen, 167 minder dan gisteren

Gemiddeld genomen daalt het aantal positieve tests, al gaat de daling inmiddels minder hard. Afgelopen week meldde het RIVM gemiddeld 5500 positieve coronabesmettingen per dag, tegen 10.000 twee weken geleden.

De afgelopen dagen steeg het aantal coronabesmettingen. Dat kwam deels door een dipje in het aantal gemelde coronabesmettingen begin deze week. Die kwam weer doordat er vorig weekend minder tests zijn afgenomen, meldde het RIVM eerder deze week.

Er zijn 163 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn 7 nieuwe opnames minder dan gisteren.

Bij het RIVM zijn 86 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren werden nog 54 doden gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 69 doden per dag, tegen 81 doden per dag een week eerder.

De afgelopen week nam de bezetting in het ziekenhuis af: een week geleden lagen er nog 250 patiënten meer in het ziekenhuis. Maar op de intensive care neemt het aantal patiënten vooralsnog niet af.

In totaal liggen er nu 2125 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2181), van wie 595 op de IC (gisteren: 609). Er zijn dus meer patiënten uit het ziekenhuis ontslagen dan opgenomen.

Of het aantal doden verder stijgt hangt mede af van het aantal besmettingen in verpleeghuizen. Er zijn nu 681 verpleeghuizen waar de afgelopen twee weken minimaal één coronabesmetting is vastgesteld. Een week geleden waren dat er 656. Op het hoogtepunt van de eerste coronagolf, op 15 april, waren er 828 verpleeghuizen met minimaal één besmetting.

De meeste gemelde besmettingen werden geconstateerd in Rotterdam, namelijk 328. Ook in Amsterdam en Den Haag werden veel positieve tests geteld, respectievelijk 308 en 154.