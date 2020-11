Toussaint zwemt wereldrecord bij internationale wedstrijden kortebaan

Kira Toussaint heeft in Boedapest bij internationale wedstrijden kortebaan op de 50 meter rugslag de snelste tijd ooit gezwommen: 25,60.

Toussaint was in de halve finale 0,07 sneller dan de oude toptijd van Etiene Medeiros uit Brazilië.

De International Swimming League is een lucratief zwemtoernooi en bestaat pas voor het tweede jaar. Normaal gesproken zijn het wedstrijden in meerdere landen, maar vanwege corona zijn alle wedstrijden in Boedapest (Hongarije). De zwemmers zwemmen in teamverband en verzamelen punten voor het team per individuele wedstrijd.

Kromowidjojo

Naast de 26-jarige Toussaint is Ranomi Kromowidjojo ook wereldrecordhoudster op een kortebaanafstand. De Groningse is nog altijd 's werelds snelste op de 50 meter vrije slag (22,93). Kromowidjojo (30) maakte ook deel van de vier estafetteploegen die in het bezit zijn van een wereldrecord.