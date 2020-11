Vogelgriep rukt op, ook mensen kunnen rol spelen bij verspreiding

In steeds meer delen van Nederland duiken gevallen van de vogelgriep op. De schadelijke variant van het virus treft wilde watervogels, maar is - ondanks de ophokplicht die eind oktober is ingegaan - ook opgedoken bij meerdere commerciële pluimveehouders. Bijna 300.000 kippen, verspreid over drie bedrijven, zijn al geruimd. Gisteren werd het vogelgriepvirus aangetroffen bij een vierde bedrijf, een eendenhouderij in het Gelderse dorp Terwolde. Alle 20.000 eenden van het bedrijf zijn geruimd.

Hoewel commercieel gehouden pluimvee dus al een aantal weken niet naar buiten mag, slaagt het vogelgriepvirus er soms blijkbaar toch in om de bedrijven te treffen. Voor Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, is dat reden tot grote zorg. "In 2,5 week zijn vier bedrijven besmet, verspreid over Nederland. Er is geen peil op te trekken, we leven tussen hoop en vrees."

Ontsmettingsspuit

Ook de Friese kippenboer Pieter Siebesma maakt zich zorgen. De biologische pluimveehouder, die 12.000 leghennen heeft, is ervaringsdeskundige, vertelt hij in het NOS Radio 1 Journaal. In 2013 werd bij zijn bedrijf al eens vogelgriep vastgesteld. Weliswaar een minder schadelijke variant, maar toch moesten al zijn kippen worden geruimd.

"Als de vogelgriep toeslaat, is er een soort draaiboek", zegt Siebesma. "Dat was eerst een boek vol regeltjes met alles wat je wel en niet moet doen, maar inmiddels is het voor ons een automatisme."

Zo moet iedereen die de kippenstal in wil andere schoenen en schone kleren aantrekken. En van wagens die het erf oprijden, worden de wielen ontsmet. "We zetten de ontsmettingsspuit bij de weg, er mogen geen mensen meer op het erf komen en de kippen gaan naar binnen."

Vogelpoep

Wat Siebesma niet kan tegenhouden, is verspreiding van het vogelgriepvirus via wilde (water)vogels. En juist onder die vogels, zoals brandganzen en smienten, neemt het aantal besmettingen toe.

Veel zwanen, ganzen en eenden uit het noorden overwinteren in Nederland. Ze leven hier in grote groepen bij elkaar en dan kan de vogelgriep zich snel verspreiden. Behalve bij watervogels hebben natuurorganisaties ook al dode wulpen en slechtvalken gevonden.