'Thuiswerkende' Sint aangekomen in Nederland

Sinterklaas en zijn pieten zijn weer in Nederland. Kort na het middaguur kwamen ze aan bij het 'Pietenhuis', waar de Sint dit jaar 'thuiswerkt'. In het Sinterklaasjournaal was te zien dat de goedheiligman kort daarvoor was afgemeerd aan de 'Dieuwertje Blokkade' in een niet nader genoemde plaats. De kade is genoemd naar Dieuwertje Blok, die het programma dit jaar voor de twintigste keer presenteert.

De afgelopen dagen werd volop gespeculeerd over de plek waar de stoomboot van de Sint zou aankomen. Het Sinterklaasjournaal introduceerde maandag het fictieve dorp Zwalk als aanlegplaats, met Matthijs van Nieuwkerk als burgemeester. Maar in de dagen erna lieten tientallen burgemeesters van andere gemeenten in hetzelfde programma weten dat de Sint ook bij hen welkom was.

In de uitzending van vandaag werd de precieze aanlegplaats van Pakjesboot 12 niet genoemd, maar uit de beelden bleek dat de intocht was opgenomen in onder meer Elburg en bij paleis Soestdijk, waar de Sint dit jaar zijn Pietenhuis heeft ingericht.

Bij het Pietenhuis werd de 'vlag van Sinterklaas' gehesen, waarna burgemeesters en kinderen uit meerdere steden in een defilé tekeningen aan de thuiswerkende Sint kwamen aanbieden. Veel kinderen hadden ook lokale cadeautjes meegenomen voor de goedheiligman, zoals 'Sinterkaas' uit Alkmaar en Zeeuwse babbelaars uit Reimerswaal. Ook uit het fictieve Zwalk kwam een delegatie langs bij het Pietenhuis, onder leiding van 'burgemeester' Van Nieuwkerk.

Livestream

In veel andere plaatsen in het land worden alternatieven georganiseerd voor de lokale Sinterklaasintocht. In sommige gemeenten beantwoordt de Sint vragen via een livestream, andere proberen toch nog - in afgeslankte vorm - een fysiek evenement te organiseren.