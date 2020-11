Jongen (13) levert messen in: 'Voortaan los ik het met de vuisten op'

Na een oproep om vrijwillig en ongestraft messen in te leveren, heeft zich gisteren een klein aantal jongeren gemeld bij jongerencentrum Maaswijk in Spijkenisse. In totaal werden zeventien steekwapens afgegeven.

"Ik ben hier met hartkloppingen binnengestapt. Maar het voelt goed", zegt een 13-jarige jongen, nadat hij drie steekwapens heeft ingeleverd, tegen RTV Rijnmond. "Mijn moeder zei ook dat ze trots op me is dat ik dit doe. Voortaan moet ik het met mijn vuisten oplossen."

De vrijwillige inleveractie in Spijkenisse was al gepland voordat minister Grapperhaus deze week bekendmaakte dat er een algeheel messenverbod voor jongeren komt. "We zien deze actie als een eerste aanzet", zegt wijkagent Frank Vermoen. "We hadden het graag gecombineerd met een groot game-evenement voor jongeren. Door corona ging dit niet door. Maar de aanpak van het messenprobleem kan niet wachten. Dus we gaan dit zeker vaker doen."

'Ik heb ook een machete gehad'

De meeste bezoekers op de vrijwillige inleverbijeenkomst leggen hun messen neer en lopen snel weg. De 13-jarige jongen is de enige die echt binnenkomt in het jongerencentrum. Hij heeft de messen vakkundig verstopt. Zo is een ervan op zijn bovenlichaam onder zijn shirt geplakt. "Ik heb ze gestolen, maar ik heb eerder ook al eens jongens van 18 jaar messen voor me laten kopen."

Twee jaar geleden begon hij al messen te dragen. "Ik was bang. Ik wilde niet dat ze me zouden beroven van dure spullen of kleding. Ik heb toen zelfs een tijdje een machete gehad."

Drill-muziek

De oorsprong van de messenproblematiek ligt volgens de tiener bij de drill-muziek, waarin rappers vertellen over het harde leven op straat. In bijhorende Youtube-video's zijn vaak wapens te zien. Ook jongerenwerker Driss Boutahar van jongerencentrum Maaswijk noemt de invloed van de muziek groot. "Voor ouders moet dat dan ook een waarschuwing zijn. Als je kind dit soort muziek luistert, dan moet je hier misschien nodig een gesprek over voeren."

De afgelopen tijd was er een aantal ernstige steekincidenten met tieners in Spijkenisse, zoals bij metrostation Heemraadlaan. De gemeenteraad besloot toen dat jongeren preventief gefouilleerd mogen worden. "Dat is ook een reden voor mij om mijn messen in te leveren", aldus de 13-jarige. "Ik wil niet worden gepakt. Dan heb ik een groot probleem. Ik ben al eens betrapt met een broodmes. Dat mag me niet nog een keer gebeuren, want dan heb ik straks een strafblad."