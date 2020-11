Hoofdverdachte van aanslag universiteit Kabul opgepakt

Afghaanse militairen hebben het veronderstelde brein achter de bloedige aanslag van begin deze maand op de universiteit van Kabul opgepakt. De verdachte, van wie alleen de voornaam Adil is bekendgemaakt, zou zijn gerekruteerd door het Haqqani-terroristennetwerk.

Vicepresident Saleh maakte het nieuws op Facebook bekend. Hij schrijft dat Adil drie jaar geleden van de aardbodem was verdwenen, vermoedelijk om gevechtstraining te krijgen. In een verhoor na zijn arrestatie zou hij hebben toegegeven dat hij wapens van de Haqqani-groep heeft gekregen.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag op de universiteit van Kabul was opgeëist door een tak van Islamitische Staat. De Haqqani-groep werkte in het verleden juist nauw samen met de Taliban, een vijand van IS.

Bij de aanslag op 2 november kwamen 22 mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Na een urenlang vuurgevecht werden de drie daders door militairen doodgeschoten.