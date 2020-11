Regen zorgt voor ene na andere glijpartij in laatste training GP Turkije

De derde training voor de Grand Prix van Turkije is zaterdag volledig in het water gevallen. Door de regen in Istanbul was het voor de Formule 1-coureurs amper mogelijk een goed rondje neer te zetten. De ene na de andere glijpartij kon worden bijgeschreven. Max Verstappen was, net als vrijdag in de eerste twee trainingen, wel de snelste met 1.48,485.

Het circuit in Istanbul, waar de Formule 1 voor het eerst sinds 2011 is neergestreken, was vrijdag zonder regen al een ijsbaan. De twee weken oude asfaltlaag was spekglad. Alle rijders klaagden erover.

Zaterdag waren de omstandigheden nog een stuk slechter door de regen. Niemand hield zijn wagen op de baan. "Het wordt een beetje tricky", meldde Max Verstappen, die na twintig minuten de Red Bull in de pitbox parkeerde.