Grote brand legt sporthal Noordwijkerhout in de as

Een grote brand heeft een sporthal in Noordwijkerhout in de as gelegd. Het dak is ingestort, het sportgedeelte is onbruikbaar geraakt. De opslag van de plaatselijke carnavalsvereniging lijkt volledig vernietigd. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is aan het zwembad dat ook tot het complex behoort.

"Dit is een ramp voor Noordwijkerhout", zegt wethouder Sjaak van den Berg bij Omroep West. Hij noemt de sporthal "het kloppend hart van Noordwijkerhout. Veel inwoners komen hier regelmatig om te sporten en voor evenementen, zoals carnaval."

De brand brak rond 09.00 uur uit in het dak van sporthal De Schelft. Een half uur later schaalde de brandweer op tot 'zeer grote brand'. Gezien de enorme rookwolken stuurde de veiligheidsregio een NL-Alert, waarin bewoners werd gevraagd hun ramen en deuren gesloten te houden. Verschillende brandweerkorpsen waren bij het blussen betrokken. Op het moment dat de brand uitbrak, was een aantal mensen binnen aan het sporten. Zij konden op tijd wegkomen.

Prinsenkoppen en dansmariekes

Voor de plaatselijke carnavalsvereniging de Kaninefaaten heeft de brand grote gevolgen. De vereniging gebruikt de sporthal als feestlokatie en opslagruimte. "Daar liggen onze spullen. Van prinsenkoppen die met hand zijn geschilderd tot kleding van de dansmariekes. Daar ligt van alles en dat is nu verloren", aldus voorzitter Richard van den Berg.

Uit metingen van de brandweer blijkt dat er geen asbest is vrijgekomen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.