Wielrenner Tom-Jelte Slagter (31) stopt en gaat tractors verkopen

"De afgelopen tien jaar als wielrenner is een geweldige tijd geweest waarin ik niets had willen missen. Dat zal ik voor altijd met me meedragen, maar voor mij is dit het juiste moment om afscheid te nemen", schrijft Slagter op zijn Instagram-pagina.

Slagter begon zijn professionele wielerloopbaan in 2011 bij Rabobank. In 2013 boekte de geboren Groninger zijn eerste grote overwinning in de Tour Down Under, waar hij een rit en het eindklassement op zijn naam wist te schrijven.

In 2014 maakte Slagter de overstap naar de Amerikaanse Garmin-ploeg. In zijn eerste seizoen bij de formatie van Jonathan Vaughters maakte hij meteen indruk met twee ritzeges in Parijs-Nice, een vijfde plaats in de Waalse Pijl en een zesde plaats in Luik-Bastenaken-Luik.

Van 2018 tot en met 2019 reed Slagter in Zuid-Afrikaanse dienst bij Dimension Data, maar daar kwam hij - buiten een derde plaats in de Tour Down Under - niet meer tot aansprekende resultaten. Afgelopen seizoen reed hij nog wat koersen in dienst van B&B Hotels - Vital Concept, maar hij werd door de Franse procontinentale ploeg niet opgenomen in de selectie voor de Tour de France. Slagter stond drie keer aan de start van de Franse ronde.

Akkerbouwmachines

In het Dagblad van het Noorden vertelt Slagter dat het vele reizen hem steeds meer tegen begon te staan. "Elke dag van huis was er één te veel. Ik wilde het liefst gewoon bij de kinderen zijn", aldus de 31-jarige Groninger.

Op 1 januari, de dag nadat zijn contract bij zijn Franse ploeg is afgelopen, begint hij in Oude Pekela als vertegenwoordiger van akkerbouwmachines van John Deere, het bekende merk waar hij al jarenlang liefhebber van is.