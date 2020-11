Zo beïnvloeden buitenlandse botlegers ons in het Nederlands

Deze week was in het nieuws dat Indonesische nepaccounts berichten verspreiden op sociale media over de situatie in West-Papoea. Het is het eerste bewijs van politieke beïnvloeding vanuit het buitenland met Nederlandstalige berichten.

Sociale media platformen hebben grote moeite om deze nepaccounts, voorzien van nep-profielfoto's, aan te pakken. Wij hebben nu, samen met nepnieuwsdeskundige Peter Burger, wel een heel netwerk van bot-accounts in kaart kunnen brengen.

Hoe deze accounts bijna niet van echt zijn te onderscheiden, hoe ze toch worden gevonden en hoe jij dat ook kan laten we zien in deze video: