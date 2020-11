Van Zlatan tot Frank de Boer, de besefmomentjes vliegen Botman om de oren

Ga maar na. Hij is twintig jaar, heeft net de stap naar het buitenland gemaakt, is in korte tijd onbetwiste basisspeler geworden en staat in Frankrijk op de tweede plaats met zijn club Lille OSC.

Op het veld is het vaak een stoïcijnse blik, maar daarbuiten straalt Sven Botman momenteel. En geef hem eens ongelijk. "Het gaat goed met me, ja", geeft hij toe.

Toen Botman net naar Frankrijk vertrokken was, gingen we bij hem langs voor een reportage.

"Bij een nieuwe club ben je in het begin toch altijd even benieuwd hoe het gaat, of je snel je plek kunt veroveren, hoe het systeem werkt. Die fase ben ik nu voorbij. Ik zit in een lekker ritme en geniet er volop van", vertelde de verdediger eerder deze week nog vanuit het trainingskamp van Jong Oranje.

Opeens is Botman acht miljoen euro waard: 'Echt even wat anders' - NOS

Over besefmomentjes gesproken. Vorige week donderdag had Botman er nog zo een. In de Europa League won hij met Lille met 3-0 bij AC Milan. Zijn directe tegenstander dat duel? Zlatan Ibrahimovic, de bijna twee keer zo oude superster.

"Het is ook bijzonder hoe snel het zo gaat", aldus Botman, die wel met beide benen op de grond blijft staan. "Ik ben ook een jongen die denkt: we zien het wel, we gaan gewoon lekker door."

Botman kreeg de uitspraken van de bondscoach uiteraard mee. "Normaal ben ik niet heel veel met zulke dingen bezig, maar als Frank de Boer zoiets zegt, dan krijg je wel even een besefmomentje hoe mooi dat is."

"Ik heb hem vaak op televisie gezien en dan sta je er ineens tegenover. Hij is belachelijk groot eigenlijk als je hem in het echt ziet! Dat verbaasde me. Hij is even groot als ik, maar dan nog een stuk breder. Het zijn mooie dingen die ik nu meemaak..."

En dat terwijl zijn toekomst een halfjaar geleden nog in Amsterdam leek te liggen. Ajax haalde hem terug na een verhuurperiode bij sc Heerenveen. Maar toen was daar plots de interesse vanuit Frankrijk.

Ajax versus Lille

Nog voordat Botman het Ajax-shirt in een competitieduel had aangetrokken, tekende hij een vijfjarig contract bij Lille, dat acht miljoen euro voor hem over had. Hoe liggen de verhoudingen tussen die twee clubs?

"Ajax is in Nederland natuurlijk oppermachtig en in elke wedstrijd dominant. In Frankrijk is Lille na PSG één van de vele goede teams. Hier zie je ook veel verschillende speelstijlen. Niet elke wedstrijd is hetzelfde. Bij Ajax wel, daar weet je dat je de bal hebt."