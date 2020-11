Honderden kilo's cocaïne gevonden in appartementen Rotterdam

De politie in Rotterdam heeft naar nu is bekendgemaakt vorig weekend in twee appartementen in totaal 600 kilo cocaïne gevonden. Volgens de politie heeft de cocaïne een straatwaarde van tussen de 18 en 24 miljoen euro.

Een van de appartementen werd door de politie al enige tijd in de gaten gehouden omdat het vermoedelijk werd gebruikt voor de opslag van drugs. Agenten zagen regelmatig twee mannen met grote tassen de woning in en uit lopen. De politie achtervolgde hen en kwam zo het tweede appartement op het spoor.

Beide mannen zijn aangehouden. Ze zijn 29 en hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Deze week zijn ze voorgeleid en ze zitten in elk geval de komende veertien dagen vast.

Miljoenen cash gevonden

Bij de observatie van de mannen werd ook een auto gezien die mogelijk werd gebruikt voor drugshandel. De auto leidde naar een derde woning in de stad, waar woensdag een inval werd gedaan. Agenten vonden een 36-jarige man en een 58-jarige vrouw die geld zaten te tellen. Er werd bijna 2 miljoen euro contant geld gevonden in de woning.

Ook deze twee verdachten hebben geen vaste woon- of verblijfplaats en blijven twee weken vastzitten.