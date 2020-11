Brazilië als enige land nog zonder puntenverlies in WK-kwalificatie

Brazilië heeft ook zijn derde duel in de WK-kwalificatiereeks in Zuid-Amerika gewonnen. Venezuela werd in São Paolo moeizaam verslagen: 1-0.

De vijfvoudig wereldkampioen is daarmee het enige land dat nog zonder puntenverlies is in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiecampagne.

Brazilië zag vier treffers geannuleerd worden, drie vanwege buitenspel en één na een overtreding. Het enige doelpunt viel halverwege de tweede helft. Everton Ribeiro gaf voor vanaf rechts, Lodi ging een kopduel aan met een verdediger waarna de bal voor de voeten viel van Roberto Firmino en de aanvaller van Liverpool kon van dichtbij simpel binnentikken.

Brazilië miste onder anderen de geblesseerden Neymar, Philippe Coutinho en Fabinho en speelde slordig. De drie vedetten ontbreken dinsdag ook in de kraker tegen Uruguay, dat eerder op de dag het lastige uitduel met Colombia tot een goede einde bracht: 0-3.

Vidal helpt Chili aan winst

Chili boekte zijn eerste zege. Peru werd in Santiago met 2-0 verslagen en aanvoerder Arturo Vidal was de gevierde man.

De middenvelder van Internazionale vond eerst met een streep van 25 zo'n meter de kruising en tekende van dichtbij ook voor de 2-0.