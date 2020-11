Wereldverbeteraar Lewis Hamilton wil Formule 1 blijven gebruiken als podium

De kans dat Hamiltons missie dit weekend in Turkije al slaagt is aanzienlijk. Bekijk hieronder de scenario's.

In Istanbul, waar de veertiende grand prix van dit seizoen plaatsvindt, doet Hamilton alsof het 'just another weekend at the office' is. "Geloof het of niet: ik ben niet bezig met de titel. Ik denk alleen aan de race. Zo doe ik dat al jaren. En er zijn dit jaar nog vier grand prixs en ik ben nog steeds dolgelukkig na elke zege."

De regerend kampioen benadrukt dat hij de waarde van zijn titels prima kan relativeren. "Winnen in de Formule 1 is en blijft apart. Je rijdt voor jezelf en voor je team. Beide kampioenschappen tellen zwaar, maar mijn coureurstitel heeft betrekkelijk weinig impact op andere mensen. Daarom vind ik mijn werk buiten de F1 steeds belangrijker."

Mondiaal podium

Hamilton doelt op zijn missie om de wereld te verbeteren. "Ik vecht graag voor andere mensen. Iedereen heeft recht op een een fijn leven met goed onderwijs en gelijke kansen. Ik vind mensenrechten en het bestrijden van racisme veel belangrijker dan een WK, maar mijn titels zorgen er wel voor dat ik die boodschap een mondiaal podium kan geven."