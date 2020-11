Het coronavirus muteert en dat klinkt eng, maar is het dat ook?

Sinds het coronavirus opdook in het Chinese Wuhan gaat het zo nu en dan over mutaties ervan. Wat betekent dat? Is een nieuwe versie dodelijker? Besmettelijker? Of circuleert er juist een mildere variant?

Een potentieel gevaarlijke mutatie van corona in nertsen (en daarna bij mensen) op fokkerijen in Denemarken was reden om alle foknertsen in het land te ruimen. Better safe than sorry, is de houding van de overheid daar. De angst bestaat namelijk dat zo'n variant er weleens voor zou kunnen zorgen dat een vaccin niet gaat werken.

Hoe zit dat met 'muteren'? In onderstaande video legt NOS op 3 het uit: