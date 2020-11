Wekdienst 14/11: aankomst Sinterklaas en mars voor Trump in Washington

Sinterklaas - ANP

Goedemorgen! Vandaag komt Sinterklaas weer aan in het land, waar precies is onbekend. In Washington gaan aanhangers van Donald Trump de straat op om steun aan de Amerikaanse president te betuigen.

Het is bewolkt en vanuit het zuiden trekken enkele buien over het land. Vanmiddag trekken ze via het noorden weg en breekt her en der de zon even door. Het wordt 13 tot 16 graden en er waait een matige wind.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Sinterklaas komt weer aan in het land. De landelijke intocht wordt vanwege de coronamaatregelen op een onbekende plek zonder publiek georganiseerd. De intocht is vanaf 12.00 uur te zien op NPO Zapp en NPO 3.

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet gaat demonstreren in Breda.

In Washington wordt door aanhangers van Donald Trump een mars georganiseerd om steun te betuigen aan de Amerikaanse president.

Bondscoach Frank de Boer geeft aan de vooravond van de Nations League-wedstrijd Nederland-Bosnië en Herzegovina (zondag, 18.00 uur) een persconferentie. Vanaf 14.45 uur is die persconferentie te zien op NOS.nl en in de NOS-app.

Wat heb je gemist? De op een na hoogste leider van terreurorganisatie al-Qaida is drie maanden geleden in de Iraanse hoofdstad Teheran geliquideerd. Dat bevestigen vier Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen aan The New York Times. De Afghaanse inlichtingendienst meldde de dood van Abu Muhammad al-Masri eind vorige maand ook al. Volgens de Amerikanen werd Masri op 7 augustus op straat neergeschoten door twee huurmoordenaars op een brommer. Zijn dochter Miriam kwam daar ook bij om het leven. Zij was de weduwe van Hamza bin Laden, de zoon van Osama bin Laden.

Ander nieuws uit de nacht: Hoge Italiaanse maffiabaas van 'Ndrangheta-clan opgepakt: de politie in Italië heeft een hooggeplaatst lid van de maffiaclan 'Ndrangheta opgepakt. Domenico Bellocco had zich verstopt op een boerderij in de zuidelijke regio Calabrië. Volgens de politie heeft hij connecties in heel Italië en Europa.

Partij voor de Dieren wil aarde redden, 'ecocide' moet misdaad worden: er moet een ministerie van Klimaat en Biodiversiteit komen en een verbod op wegwerpplastic. Ook moet het Internationaal Strafhof de mogelijkheid krijgen om landen die zich schuldig maken aan "ecocide" te vervolgen als misdadigers. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren.

Duizenden Peruanen protesteren tegen afzetten van president Vizcarra: in Peru protesteren mensen tegen de afzetting van de populaire president Vizcarra. Op enkele plekken kwam het tot botsingen tussen demonstranten en de politie. Daarbij zouden elf mensen gewond zijn geraakt.

En dan nog even dit: De landelijke Sinterklaasintocht is dit jaar op een fictieve plek. Waar de stoomboot zal aanmeren, is een groot geheim. Vanwege het coronavirus is de intocht van de Sint zonder publiek. In het Gelderse Vorden halen gezinnen vandaag de Sint coronaproof binnen in een drive-through. Vanuit hun eigen auto rijden ze langs Sinterklaas. Kinderen kunnen vanuit het raam tekeningen en verlanglijstjes aan de Sint geven, waarna ze van pieten iets lekkers krijgen. Maar de landelijke Sinterklaasintocht is vanwege corona dus vooral te volgen op televisie: vanaf 12.00 uur live via NPO 3 en NPO Zapp.

