Tien doden en zeven gewonden bij brand op Roemeense IC

Sinterklaas komt vandaag weer aan in Nederland, maar waar hij en zijn pieten straks afmeren met hun stoomboot is een goed bewaard geheim. Vanwege het coronavirus is de intocht zonder publiek en daarom is de locatie niet bekendgemaakt.

Gespeculeerd is er wel, en daar deed het Sinterklaasjournaal van de NTR volop aan mee. In de eerste aflevering werd maandag het fictieve dorp Zwalk geïntroduceerd als aanlegplaats. Maar later in de week bleken veel meer gemeenten een optie, toen tientallen burgemeesters in de uitzending lieten weten dat de goedheiligman bij hen welkom is.

Aan het begin van de middag zal alles waarschijnlijk duidelijk worden. Alle festiviteiten zijn vanaf 12.00 uur live te zien via NPO 3.

Lege kades, volle huiskamers: aankomst Sinterklaas vooral digitaal