Poppodia en festivals: alleen toegang met vaccin • Honderden Amerikaanse gevangenen besmet

Het RIVM is hoopvol over het effect van een coronavaccin. "Als de R net boven de 1 is, dan heb je maar heel weinig vaccins nodig om het net onder de 1 te brengen, en dat maakt echt al het verschil", zeggen hoofd infectieziektebestrijding van het RIVM Jaap van Dissel en Jacco Wallinga, verantwoordelijk voor de rekenmodellen.

Volgens de laatste update van het RIVM ligt het R-getal nu op 0,91, wat betekent dat de verspreiding van het virus afneemt. Volgens Van Dissel biedt dat mogelijk ruimte voor versoepelingen: "Als de daling verder doorzet, denk ik dat we misschien aan de hand van pilots inzicht proberen te krijgen of de horeca onder voorwaarden weer open zou kunnen."

Over de aankomende feestdagen stelt Van Dissel: "We hebben daar in het OMT-advies over gezegd dat we ons kunnen voorstellen dat het kabinet voor die speciale dagen speciale maatregelen treft. Het hoeft niet alles of niets te zijn."

RIVM: 'Ook weinig vaccins kunnen al veel verschil maken'