Op de N382 bij het Drentse Coevorden is vannacht een man om het leven gekomen toen hij met zijn auto frontaal op een tegenligger botste.

In de andere wagen, die in brand vloog, zaten twee vrouwen. Volgens de politie konden ze op eigen kracht hun voertuig verlaten. Ze zijn door ambulancepersoneel onderzocht.

De politie meldde rond 04.00 uur dat de man zwaargewond was, maar schreef even later op Twitter dat de man toch was overleden. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.