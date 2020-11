Hoge Italiaanse maffiabaas van 'Ndrangheta-clan opgepakt

De politie in Italië heeft een hooggeplaatst lid van de maffiaclan 'Ndrangheta opgepakt. Domenico Bellocco had zich verstopt op een boerderij in de zuidelijke regio Calabrië. Volgens de politie heeft hij connecties in heel Italië en Europa.

De 44-jarige Bellocco werd sinds vorig jaar gezocht voor onder meer drugshandel. Rechercheurs kregen deze week een tip die ze op het spoor van de maffiabaas zette, zegt het hoofd van de anti-maffiaeenheid van de politie tegen de Italiaanse krant La Repubblica.

De Italiaanse minister Lamorgese van Binnenlandse Zaken feliciteerde de agenten met de arrestatie van Bellocco. Volgens de minister toont de succesvolle actie aan dat de politie het vermogen heeft om de georganiseerde misdaad aan te pakken.

De 'Ndrangheta is een van de machtigste criminele bendes ter wereld en handelt voornamelijk in drugs zoals cocaïne.