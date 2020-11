'Tweede man al-Qaida geliquideerd op straat in Teheran'

De op een na hoogste leider van terreurorganisatie al-Qaida is drie maanden geleden in de Iraanse hoofdstad Teheran geliquideerd. Dat bevestigen vier Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen aan The New York Times. De Afghaanse inlichtingendienst meldde de dood van Abu Muhammad al-Masri eind vorige maand ook al.

Volgens de Amerikanen werd Masri op 7 augustus op straat neergeschoten door twee huurmoordenaars op een brommer. Zijn dochter Miriam kwam daar ook bij om het leven. Zij was de weduwe van Hamza bin Laden, de zoon van Osama bin Laden.

Doofpotverhaal

Bronnen van de krant melden dat de Verenigde Staten de aanval hebben laten uitvoeren door Israëlische agenten. Welke rol de VS precies speelde, is niet duidelijk. Al-Qaida heeft de dood van zijn hooggeplaatste strijder nog niet bevestigd.

Iraanse staatsmedia meldden na de moord dat het slachtoffer een Libanese geschiedenisleraar was, maar dat was volgens The New York Times een doofpotverhaal. Iran zou hebben willen verhullen dat het een staatsvijand van de Verenigde Staten herbergde.

Masri staat al jarenlang op de Most Wanted-lijst van de Amerikaanse FBI. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de aanslagen op Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania in 1998. Daarbij kwamen 224 mensen om het leven en raakten honderden mensen gewond. Er stond een beloning van 10 miljoen dollar op zijn hoofd.