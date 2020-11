Cavani, Suárez en Colombia zelf zetten Uruguay op het juiste spoor

Nahitan Nandez profiteerde van gepruts in de Colombiaanse defensie en bediende Edinson Cavani, die een week geleden voor het eerst het net vond voor Manchester United. Ook nu aarzelde Cavani niet en schoof de bal in de verre hoek.

De thuisploeg, met James Rodriguez en het Atalanta-duo Duvan Zapata en Luis Muriel in de aanval, speelde zwak en hielp Uruguay al na vijf minuten in het zadel.

Liefhebbers verheugde zich op het duel tussen de twee Zuid-Amerikaanse grootmachten in de schaduw van Brazilië en Argentinië. Zij werden niet teleurgesteld, zolang je geen Colombiaanse supporter bent tenminste.

Uruguay heeft het lastige WK-kwalificatieduel met Colombia overtuigend gewonnen. Edinson Cavani, Luis Suárez en Darwin Nuñez maakten het verschil in het Colombiaanse Baranquilla: 3-0.

Luis Suárez pakte het presentje uit en kwam zo op 63 officiële treffers voor zijn land. Hij passeerde daarmee de Braziliaan Ronaldo op de lijst met Zuid-Amerikaanse topscorers in dienst van hun land.

De 0-2 kort na rust was ook een cadeautje. Dit keer verspeelde James Rodriguez onnodig de bal en in de tegenstoot lokte Rodrigo Betancur slim een strafschop uit.

Colombia probeerde het daarna nog wel, maar speelde met veel te weinig overtuiging om de ervaren Uruguayanen te verontrusten. Een kwartier voor tijd besliste Darwin Nuñez het duel helemaal met een lage schuiver: 0-3.

Net toen het duel zonder rode kaarten leek te eindigen, kreeg Yerry Mina zijn tweede gele kaart nadat hij in een luchtduel zijn arm in de nek van doelpuntenmaker Nuñez had geplant.

Mina mist daardoor het uitduel met Ecuador, dat twee punten meer heeft dan Colombia in de kwalificatiegroep. Uruguay klimt dankzij de tweede zege in drie duels naar de vierde plaats achter Argentinië, Brazilië en Ecuador.