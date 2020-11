Ziyech schittert in kwalificatieduel, Nigeria schuttert na 4-0 voorsprong

Hakim Ziyech heeft zich flink laten gelden bij Marokko. In het duel met de Centraal Afrikaanse Republiek, een kwalificatieduel voor de Afrika Cup, maakte hij met een assist op Achraf Hakimi en twee treffers voor rust al het verschil.

Ook de 4-1 was van eredivisiemakelij. AZ-aanvaller Zakaria Aboukhlal van AZ, die in 2017 nog voor Oranje uitkwam uitkwam op het EK onder 17, luisterde zijn debuut in het Marokkaanse elftal op met een treffer.

Sofyan Amrabat en Noussair Mazraoui begonnen net als Ziyech in Casablanca in de basis.