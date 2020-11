Grote politieactie bij gebouw gamemaker Ubisoft in Montréal

Tientallen zwaarbewapende agenten houden een gebouw van gamemaker Ubisoft omsingeld in de Canadese stad Montréal. Er zijn berichten dat binnen mensen in gijzeling worden gehouden.

Op televisiebeelden is te zien dat tientallen werknemers op het dak van hun gebouw staan te wachten. De politie van de Canadese stad twittert dat er voorlopig nog geen dreiging is waargenomen en dat er geen gewonden zijn gemeld. De agenten kwamen in actie na een telefoontje via het alarmnummer 911.

Het gebouw wordt ontruimd, aldus de politie.