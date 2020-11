Ajax behoudt ongeslagen status in Vrouwen Eredivisie

De Amsterdamse vrouwen drongen aan, maar een doelpunt in de eerste helft bleef uit. Snel na rust was Ajax wel trefzeker. De 18-jarige Nikita Tromp schoot raak uit een hoekschop en zette de koploper van de Vrouwen Eredivisie op voorsprong.

Ajax heeft ook de zevende wedstrijd in de Vrouwen Eredivisie winnend afgesloten. De koploper was met 3-0 te sterk voor ADO Den Haag.

Excelsior heeft voor het eerst dit seizoen een zege geboekt. De Rotterdamse club won de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle met 2-1.

Alkmaar laat zege glippen

Ook VV Alkmaar was dicht bij de eerste overwinning van het seizoen, maar in de slotminuten draaide de wedstrijd nog helemaal om. De Friese ploeg stond bij rust met 1-0 voor. In de tweede helft kwamen de Alkmaarse vrouwen op voorsprong, maar in de slotminuten maakte Heerenveen nog twee doelpunten: 3-2.