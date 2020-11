Doorbraak in Amerikaanse sport, Miami Marlins stelt vrouw aan als directeur

Drie decennia geleden begon ze als stagiair bij Chicago White Sox en nu, na diverse functies in de top van de Amerikaanse profhonkbalcompetitie Major League Baseball (MLB), mag de 51-jarige Kim Ng zich technisch directeur noemen van Miami Marlins.

Een doorbaak in de Amerikaanse sportwereld, want nog niet eerder bekleedde een vrouw deze belangrijke functie in een van de vier grote profcompetities (MLB, NBA, NHL en NFL). Ze is ook de eerste technisch directeur van Amerikaans-Aziatische komaf.

Ng is geen onbekende in de honkbalwereld. Zo was ze naast haar stage bij de White Sox ook nog werkzaam voor New York Yankees, Los Angeles Dodgers en de MLB, waar ze de afgelopen negen jaar vice-voorzitter was.