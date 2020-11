Economie groeit weer, dit zijn de winnaars en verliezers van de coronacrisis

Het ging in het derde kwartaal weer een stuk beter met de Nederlandse economie, maar het niveau van voor de coronacrisis is nog niet bereikt. Toch wordt er aan sommige dingen juist een stuk meer geld uitgegeven. Welke sectoren hebben last van corona en welke profiteren er juist van?

De grote winnaar is volgens het CBS de detailhandel. Het geld dat mensen bijvoorbeeld normaal uit zouden geven aan vakanties, gaat nu naar elektrische apparaten, spullen voor het huis en vooral: eten. De omzet van de supermarkten steeg met 6 procent en ook speciaalzaken als de groenteboer en slager doen het goed.

Ook sommige maaltijdbox-bedrijven zagen een ongekende groei. "Het is voor ons een heel bijzonder jaar", zegt Stijn Markusse, die samen met zijn vriendin Stéphanie hun bedrijf Boerschappen runt. "We gingen uit van een verdubbeling van de omzet, maar dat gaat zelfs een verdrievoudiging worden. We zijn daarom verhuisd naar een nieuw pand."

Toch was de coronacrisis in eerste instantie ook best schrikken voor Markusse. "We leveren ook veel aan de horeca, die klanten zijn we vrijwel allemaal kwijtgeraakt. Maar we zijn veel meer aan particulieren gaan verkopen. We zien nu vooral veel mensen een box voor hun ouders bestellen. Want zestigplussers willen liever geen boodschappen doen, maar vinden het ook spannend om online te bestellen."