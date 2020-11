Bij afwezigheid Nederlandse topsprinters pakt baanwielrenner Levy EK-goud

De afgelopen jaren was Nederland, met Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen, oppermachtig op het onderdeel sprint, maar bij de EK baanwielrennen in Plovdiv klonk bij de podiumceremonie niet het Wilhelmus. De Duitser Maximilian Levy werd, bij afwezigheid van de Nederlandse ploeg, Europees kampioen.

De Nederlandse baanwielrenners besloten in september al niet deel te nemen aan de Europese kampioenschappen, omdat voor gastland Bulgarije code oranje geldt in de coronacrisis. Wielerbond KNWU vond het niet verantwoord en veilig om de renners te laten afreizen.

Bij afwezigheid van Hoogland (Europees kampioen van 2019) en Lavreysen (regerend wereldkampioen) ging de sprintfinale op de EK tussen Levy en Denis Dmitrijev. Levy is de enige Duitse deelnemer aan de EK. De 33-jarige baanwielrenner maakt geen deel uit van de Duitse selectie, die zich terugtrok vanwege de coronapandemie, en besloot op eigen risico af te reizen naar Plovdiv.

Zijn keuze werd beloond met een gouden medaille. Levy, die in zijn carrière al meerdere wereld- en Europese titels pakte op de keirin en de teamsprint, besliste de sprintfinale in twee heats.

Balsamo opvolgster Wild

Op het omnium was Kirsten Wild de titelverdedigster. Zij werd opgevolgd door de 22-jarige Elisa Balsamo. De Italiaanse was over vier onderdelen (scratch, temporace, afvalkoers en puntenkoers) de sterkste. Laura Kenny pakte, net als in 2019, het zilver. Bij de mannen ging de titel naar de Brit Matthew Walls.

Wild werd in oktober geveld door het coronavirus: