Buurt na 'pedojacht' op docent: 'Die jongens hadden een andere weg moeten kiezen'

"Het is verschrikkelijk, het is belachelijk. Begrip hebben voor deze actie, is absoluut uit den boze". De bewoners van de Arnhemse wijk Spijkerkwartier hebben geen goed woord over voor de 'pedojacht' van jongeren op hun buurtgenoot die eind oktober zwaar werd mishandeld en daarna in het ziekenhuis overleed.

Gisteren werd bekend dat de 73-jarige man het slachtoffer werd van een pedojacht. "Dat nieuws verandert niets aan ons gevoel. Het is nog steeds zo dat een buurtbewoner is vermoord. Dat is het gevoel dat overheerst", zegt buurtbewoner Maarten van Loon.

Volgens het Openbaar Ministerie is de man in de val gelokt. Het OM zegt dat hij een afspraak heeft gemaakt om seks te hebben met een minderjarige. Of hij wist dat het om een jongen van 15 zou gaan, is niet duidelijk.

Eigen rechter

Het maakte veel indruk in de wijk. Na het incident werd het slachtoffer herdacht met twee minuten stilte en werd er geld ingezameld voor bloemen en kransen. Ook burgemeester Ahmed Marcouch was aanwezig bij de herdenking.

De buurtbewoners vinden dat de daders veel te ver zijn gegaan. "Dit is onacceptabel. Die jongens hadden een andere weg moeten kiezen. Wat die man heeft gedaan, is ook niet goed. Maar dat het op zo'n manier wordt opgelost is fout", zegt Van Loon. Addi: "Het moment dat wij voor eigen rechter gaan spelen, wordt het een grote chaos in de wereld. Dat moeten we absoluut niet hebben."

Complotdenkers

Pedojagers doen steeds vaker van zich spreken. Groepen doen zich in chatprogramma's voor als minderjarigen en spreken in die hoedanigheid af met een volwassene met pedofiele gevoelens. Bij het OM zijn uit de afgelopen maanden ruim 250 incidenten bekend waarbij pedojagers betrokken waren.

Volgens experts gaat het om een groeiende beweging op sociale media, die voor een deel veroorzaakt wordt door complotdenkers uit de Verenigde Staten en nu overwaait naar Nederland.

Het gerucht dat het ook in Arnhem om een pedojacht zou gaan, ging al langer. De politie wilde daar tot gisteren niks over zeggen. Advocaat Jamil Roethof, die een 15-jarige verdachte bijstaat, zei eerder dat de ontmoeting van de jongens met de man "niet toevallig" plaatsvond. Maar de term pedojagen is volgens hem niet op zijn plaats.

Politie doet te weinig

De vraag die bij sommige bewoners in de buurt heerst, is hoe het zo ver heeft kunnen komen. Volgens Addi en Mo, twee jongens die tegenover de plek van het incident wonen, doet de politie te weinig om de pedojacht te stoppen. "Het was wachten tot het een keer mis zou gaan. Dit is wat die pedojagers doen. Mensen opzoeken, lokken en in elkaar slaan. Heb je daarmee iemand geholpen? Ik denk het niet."

De politie heeft zeven jongeren aangehouden in deze zaak.