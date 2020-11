Keniaanse atleet Manangoi voor twee jaar geschorst

Elijah Manangoi, de wereldkampioen van 2017 op de 1.500 meter, is vanwege het overtreden van de dopingregels voor twee jaar geschorst.

De 27-jarige Keniaan miste vorig jaar drie dopingcontroles binnen twaalf maanden, meldt de dopingwaakhond in de atletiek AIU. Door de schorsing mist Manangoi de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

Manangoi kon vorig jaar bij de WK in Doha zijn titel niet verdedigen vanwege een stressfractuur in een voet. Hij is nu tot 21 december 2021 geschorst.