Mogelijk geen onderscheid meer tussen acteurs en actrices bij Gouden Kalveren

Het Gouden Kalf wordt mogelijk genderneutraal. De Dutch Academy for Film (DAFF) en het Nederlands Film Festival stellen voor om geen onderscheid te maken tussen acteurs en actrices bij de uitreiking van de belangrijkste filmprijs van het land. De DAFF heeft dat aan het ANP bevestigd.

Het voorstel staat in een enquête die is rondgestuurd naar de honderden stemgerechtigden voor de Gouden Kalveren. Over een paar weken zullen de antwoorden worden geëvalueerd.