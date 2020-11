Streep door WK afstanden Peking

Als gevolg van de coronapandemie gaan de WK afstanden in Peking, die van 25 tot en met 28 februari 2021 waren gepland, niet door. Dat meldt de internationale schaatsbond ISU.

In verband met de reisbeperkingen die nu van kracht zijn en de verwachtingen voor de komende maanden ging er ook een streep door twee andere 'test events' in de aanloop naar de Winterspelen 2022 in Peking: de Grand Prix-finale bij het kunstrijden (10 tot en met 13 december) en de wereldbeker shorttrack (18 tot en met 20 december).

Dat laatste evenement is definitief van de kalender gehaald. De ISU gaat voor de WK afstanden en de GP kunstrijden nog wel op zoek naar alternatieve locaties.