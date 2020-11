Handhaving vuurwerkverbod Oudejaarsavond kan per gemeente anders zijn

De inzet van de politie op Oudejaarsavond op handhaving van het verbod op vuurwerk kan van gemeente tot gemeente verschillen. Dat komt omdat de politie en gemeenten prioriteiten moeten stellen, zegt de politie. Wat die prioriteiten zijn wordt op lokaal niveau bepaald.

"Oudejaarsavond is voor ons een van de drukste avonden van het jaar", zegt Ruud Verkuijlen, coördinator jaarwisseling bij de Nationale Politie. "Dat betekent dat we ons niet alleen kunnen richten op het afsteken van vuurwerk, maar dat er ook openbare ordeproblematieken zijn. Denk aan autobranden en misstanden met illegaal vuurwerk. Dus hebben we onze aandacht die avond echt te verdelen en dat heeft ook te maken met de coronamaatregelen."

Onrustige jaarwisseling

Verkuijlen is het niet eens met burgemeesters die bang zijn dat het verbod moeilijk te handhaven zal zijn omdat er te weinig politiemensen en boa's zouden zijn om dat te doen. Het feit dat een hoeveelheid vuurwerk ter waarde van 70 miljoen euro dit jaar niet wordt verkocht, verlicht wel degelijk het werk", zegt hij.

In normale tijden veroorzaakt ook het legale vuurwerk problemen waar de brandweer en ambulances naartoe moeten. Nu dat vuurwerk niet wordt verkocht, zullen er minder incidenten zijn, verwacht Verkuijlen. De politie heeft dan meer tijd om op openbare ordeproblemen af te gaan of op feestvierders die illegaal vuurwerk afsteken.

Toch rekent hij op een onrustige jaarwisseling. "We houden er rekening mee dat er een bepaald gevoel van ongenoegen in de samenleving is en dat het voor ons een intensieve jaarwisseling gaat worden."

Direct op de bon

Als agenten op Oudejaarsavond mensen tegenkomen die toch vuurwerk afsteken, gaan ze direct op de bon. Ze krijgen een boete van ten minste 100 euro en ook een aantekening op het strafblad.

"We gaan op die avond niet waarschuwen", zegt Verkuijlen. "Als je vuurwerk aan het afsteken bent en wij zien dat, zullen wij overgaan op beboeting. Dan is het niet van: zou u dat niet willen doen. Waar het gebeurt, is het lik op stuk voor diegenen die toch vuurwerk afsteken."