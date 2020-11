Ajax merkt gevolgen coronacrisis: '95 procent van de clubs heeft geen geld'

Ajax-directeuren Edwin van der Sar en Marc Overmars - ANP

"Ik wil er eigenlijk niet te lang op ingaan", stamelt Edwin van der Sar als hij begint over de zinderende 4-4 van Ajax tegen Chelsea, vorig jaar november in de Champions League. "Maar ik heb best veel last gehad van die wedstrijd." Het is een rare gewaarwording, de aandeelhoudersvergadering van Ajax over het boekjaar 2019/2020 vrijdagmiddag in de Johan Cruijff Arena. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de coronapandemie, die ook de Amsterdamse club treft. Geen aandeelhouders in de zaal in de Johan Cruijff Arena. Zij mochten vooraf vragen insturen en konden via een livestream meekijken. Daarop zagen ze hoe de directieleden de prestaties van het verkorte afgelopen seizoen toelichtten.

De directie en rvc tijdens de aandeelhoudersvergadering, dit jaar op anderhalve meter en digitaal voor de aandeelhouders - Ajax Images

Ajax won de Johan Cruijff Schaal, haalde de groepsfase van de Champions League, werd daarin derde, overwinterde in de Europa League en eindigde na het stopzetten van de competitie vanwege het coronavirus bovenaan de eredivisie. Op papier niet verkeerd, maar er zat - zeker Europees - meer in, klinkt het in Amsterdam. Vandaar dat algemeen directeur Van der Sar in zijn woordje de wedstrijd tegen Chelsea op Stamford Bridge aanhaalt. 'Chelsea-Ajax bepalend voor seizoen' Bij een 4-2 voorsprong ontvingen twee spelers van Ajax rood en kregen de Engelsen een strafschop. En dat allemaal in dezelfde aanval. Chelsea kwam helemaal terug in de wedstrijd. De negen overgebleven spelers van Ajax wisten er een punt uit te slepen. "Die wedstrijd is bepalend voor hoe het jaar is gelopen. We stonden met die voorsprong en de eerdere zeges op Valencia en Lille (twee keer, red.) al met een been in de volgende ronde", blikt Van der Sar terug. "Ik weet als voormalig keeper dat een balletje links of rechts van de paal doorslaggevend kan zijn voor een seizoen."

Daley Blind krijgt rood op Stamford Bridge - ANP

Ajax werd uiteindelijk derde, ging naar de Europa League en verloor daarin meteen kansloos van het Spaanse Getafe. Van der Sar: "Een nare tegenstander, waar we een nare smaak aan over hebben gehouden." In de vergadering wordt vaak de vergelijking gemaakt met het seizoen 2018/2019, waarin Ajax de dubbel pakte en de halve finales van de Champions League haalde. Financieel en sportief gezien een wereld van verschil vergeleken met het afgelopen coronajaar. "Het seizoen 2018/2019 was het beste seizoen van de eeuw voor Ajax", aldus Van der Sar. "Het afgelopen seizoen het kortste. Een eerste plaats zonder franje, maar dat versterkt nu de honger naar succes. Bij de spelers, de trainers, maar ook bij de directie." Vet op de botten komt van pas Hoewel de club met ruim 228 miljoen euro aan eigen vermogen behoorlijk wat vet op de botten heeft, zijn de gevolgen van de coronacrisis ook in Amsterdam voelbaar. Al helemaal nu er geen publiek toegestaan is. Er wordt dan ook een flink operationeel verlies verwacht. Het coronavirus heeft ook impact op de transfermarkt, zo merkt directeur voetbalzaken Marc Overmars. "Bij 95 procent van de clubs is er geen geld. Het is even overleven. Clubs willen bij een transfer allemaal uitstel van betaling of gaan voor een huurconstructie." Ondanks de crisis verkocht de directeur onlangs de net twintig jaar geworden Sergiño Dest aan FC Barcelona. Ajax-trainer Erik ten Hag had liever gezien dat het talent bij de club bleef, maar Overmars verkocht het jeugdproduct voor zo'n twintig miljoen euro.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars in een leeg stadion - Pro Shots

"De laatste jaren houden we in principe onze spelers langer vast", licht Overmars de deal desgevraagd toe. "Maar we moesten qua begroting nog iets dichten en we hebben met Noussair Mazraoui al een rechtsback die moet spelen." Het zijn argumenten waarom Overmars in dit geval toch overstag is gegaan. "Daarom hebben we misschien wat eerder meegewerkt aan de transfer dan normaal. Maar Erik was er niet heel blij mee." Champions League-winnaar Bayern München wilde Dest ook graag hebben, maar had vanwege de crisis moeite met de financiën. "Het ging erg moeizaam. Zo zie je: grote of kleine clubs, ze hebben allemaal hetzelfde probleem."