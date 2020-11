Weer afvaller bij Nederlands elfal: Koopmeiners niet fit genoeg

Koopmeiners traint nog even apart, maar moet toch afhaken bij Oranje - NOS

Na Nathan Aké, Tonny Vilhena en Steven Bergwijn is er opnieuw een speler geblesseerd afgehaakt bij het Nederlands elftal. Het gaat om AZ-middenvelder Teun Koopmeiners.

Bondscoach Frank de Boer roept geen vervanger op voor de Nations League-wedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina (zondag 18.00 uur) en Polen (woensdag 20.45 uur).

KNVB noemt blessure Koopmeiners niet

De KNVB meldt dat Koopmeiners nog "te veel last van een blessure" heeft en daardoor niet inzetbaar is. Om wat voor blessure het gaat, is niet bekendgemaakt.

Vermoedelijk gaat het niet om het coronavirus. Toen Vilhena afviel vanwege een positieve test, bracht de KNVB dat wel naar buiten.