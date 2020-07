Verstappen op titelkoers? 'Eerst racen, daarna weten we meer'

Een dag voor hij in zijn RB16 stapt voor de trainingen, wil Verstappen zijn vingers nog niet branden aan voorspellingen. "Iedereen zit na deze rare maanden met vraagtekens. Geen enkele coureur, geen enkel team weet waar hij staat. Het heeft weinig zin daar nu lang over te praten. Allemaal speculatie. We moeten het op het circuit laten zien. Eerst racen. Daarna komen duidelijkere antwoorden."

Verstappen slaapt op de Red Bull Ring - de thuishaven van zijn team - in een eenvoudige accomadatie van zijn team. Het is een beetje back to basics, net als vroeger. Een luxe hotelkamer mist hij echter niet. "Als ik maar internet heb, red ik me wel. Ik heb de Playstation mee", aldus coureur.

Op de Red Bull Ring start dit weekend het vanwege de uitbraak van het coronavirus uitgestelde Formule 1-seizoen. Dik drie maanden geleden ging er een streep door de openingsrace in Australië en sindsdien was het wachten tot er weer gereden kon worden. "Ik ben blij hier te zijn. Eindelijk kunnen we weer doen wat we willen."

Hij vulde door de coronacrisis noodgedwongen honderden uren met virtuele races in zijn simulatiestoel in Monaco. Max Verstappen leek zich achter die schermen prima te vermaken, maar dat viel best tegen. "Ik heb het echte racen enorm gemist. Simmen is leuk, maar wordt uiteindelijk ook saai", vertelde hij vandaag in het Oostenrijkse Spielberg.

Optimistisch is de 22-jarige Nederlander wel. Waar zijn renstal Red Bull Racing de afgelopen seizoenen moeizaam uit de startblokken schoot, voelt het nu veel beter. "We staan er goed voor. Fijn ook dat we nieuwe dingen bij ons hebben", wijst Verstappen op diverse (overwegend onzichtbare) updates en upgrades op zijn bolide.

Ook de Honda-motor heeft een oppepper gekregen, maar een favorietenrol? Nee, dat is volgens Verstappen nog voorbarig. "De wintertest in Barcelona was heel positief, maar Mercedes is nog steeds het te kloppen team. Het is heel moeilijk in te schatten of we er beter voor staan dan bij de afgelaste seizoensstart in Melbourne."

Geen garanties

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, maar het trackrecord van Verstappen in Spielberg is veelbelovend. Hij zegevierde er, voor oranje tribunes met tienduizenden Nederlandse fans, twee keer op rij: in 2018 en 2019.

"Ja, het ging hier de afgelopen jaren prima. Maar dat betekent niet dat ik zomaar weer win. Dit is een heel ander seizoen. Ik moet me nog op mijn gemak gaan voelen in deze nieuwe auto en hoop dat dat niet te lang duurt."