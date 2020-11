Ruim 250 incidenten met 'pedojagers' in paar maanden tijd

De NOS sprak dinsdag in Utrecht met Jagers 030 over hoe ze te werk gaan, en waarom ze het doen:

Bij het OM zijn uit de afgelopen maanden ruim 250 incidenten bekend waarbij pedojagers betrokken waren. In veel gevallen werden de vermeende kindermisbruikers mishandeld, bedreigd of op sociale media aan de schandpaal genageld.

Het OM zegt dat de afgelopen weken is nagegaan hoe burgers kunnen bijdragen aan het opsporen van verdachten van kindermisbruik. De conclusie is dat deze hulp niet gewenst is. "Het escaleert snel en leidt niet tot een oplossing van het probleem", zegt hoofdofficier van justitie John Lucas, die ook portefeuillehouder burgerparticipatie is.

Meteen doorgeven

Het OM ziet liever dat serieuze vermoedens van kindermisbruik meteen worden doorgegeven aan de politie. De politie kijkt dan direct of iemand gevaar loopt. Als dat zo is, wordt waar dat kan meteen ingegrepen, zegt het OM.

Dros wijst erop dat de politie pas iemand kan oppakken als er sprake is van een strafbaar feit. "Het uitzoekwerk kost tijd en is voor mensen vaak onzichtbaar, maar dat betekent niet dat er op de achtergrond niets gebeurt", zegt hij. "Stop met uitlokken, stop met aanhouden, stop met pedojagen."

Gisteren werd bekend dat de 73-jarige man die eind oktober in Arnhem door jongeren werd mishandeld, mogelijk slachtoffer was van een uit de hand gelopen 'pedojacht'. Hij overleed aan de gevolgen daarvan.