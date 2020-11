Is de weg naar economisch herstel ingezet met een werkend vaccin in zicht?

De beurzen schoten maandag omhoog, toen Pfizer en BioNTech aankondigden dat hun vaccin lijkt te werken.

Aandelenkoersen van luchtvaartmaatschappijen, die zwaar te lijden hebben onder de pandemie, stegen tientallen procenten. Aandelen van bedrijven die juist van de pandemie profiteerden, zoals maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, gingen hard omlaag.

Beleggers en analisten hopen dat we, met een vaccin in zicht, volgend jaar weer kunnen wat nu niet kan en dat de economie wereldwijd zal herstellen. Hoe terecht is die hoop?

'Opengooien door combi vaccin en test'

Het RIVM zei deze week dat het wel een jaar duurt voordat iedereen gevaccineerd is. En tot die tijd zouden er dan ook maatregelen nodig zijn.

"Maar ik denk dat je met een combinatie van vaccineren en testen, traceren en isoleren de maatschappij al eerder kunt opengooien", zegt ING-hoofdeconoom Marieke Blom. "Zie het als twee dingen die naar elkaar toewerken, een afsluitdijk die van twee kanten gebouwd wordt. Je vaccineert eerst de kwetsbaarsten en beperkt zo de druk op de zorg. Tegelijk test je veelvuldig en ook steekproefsgewijs jonge mensen met veel sociale contacten."

Dat vele testen zou grote kosten met zich meebrengen. "Maar dat heb je extreem snel terugverdiend als je zo lockdown-maatregelen voorkomt", aldus Blom.

Niet te uitbundig over vaccin

De leiders van belangrijke centrale banken zijn voorzichtig optimistisch over herstel. Ze kwamen deze week 'bijeen' op een online congres.

Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank zei dat centrale banken en landen voorlopig steun moeten blijven geven "om over de brug naar de andere kant van de rivier te komen", en langdurige schade aan de economie te voorkomen. "Ik wil niet te uitbundig zijn over een vaccin."

Goed teken voor middellange termijn

De president van de Fed, de Amerikaanse centrale bank, zei dat de mogelijke komst van een vaccin zeker een goed teken is voor de middellange termijn. "Maar het is nog te vroeg om te beoordelen welke kant de economie op gaat, vooral op de korte termijn", aldus Jerome Powell.

"En met een virus dat zich nu verspreidt, kunnen de komende maanden uitdagend zijn. De economie zal pas volledig herstellen als mensen weten dat het veilig is om weer in grote groepen samen te komen."

Anders dan donkere dagen in maart

Na de juichstemming van maandag maakten de beurskoersen de afgelopen dagen pas op de plaats. Veel landen zitten midden in een tweede golf. En dat maakt het moeilijk te beoordelen welke kant het op gaat.

"Qua gezondheid en economie is het vooruitzicht voor de zeer korte termijn slecht", zegt analist Mike Dowdall van BMO Global Asset Management. Maar voor volgend jaar is hij optimistisch: "Denk maar terug aan die donkere dagen in maart, toen je niet wist hoe ver weg we waren van een normalisering. Men zei dat het misschien jaren zou duren. Nu is de situatie echt anders."

Na-effecten corona

Maar ook als coronamaatregelen volgend jaar kunnen worden opgeheven, is het de vraag hoe sterk het economisch herstel zal zijn. Want de coronacrisis kan nog na-ijlen. Veel bedrijven hebben de afgelopen tijd grote ontslagrondes aangekondigd, maar die worden grotendeels pas volgend jaar uitgevoerd.

"Als veel mensen zich zorgen maken om hun baan, wordt er minder geconsumeerd en dat kan ook effect hebben op de woningmarkt", zegt Marieke Blom van ING. "Hoe groot deze effecten zullen zijn is moeilijk te zeggen. Want dit type crisis hebben we nog nooit gehad."

Spaargeld uitgeven of vasthouden?

Ondertussen zijn Nederlanders sinds corona massaal gaan sparen. "We hebben met zijn allen nu 33 miljard meer spaargeld", aldus Blom. "Wat doen mensen daar straks mee? Blijven ze bezorgd en geven minder uit? Of zeggen ze: ik heb nog allemaal geld op de bank staan, ik ga er iets leuks mee doen?"

Mochten mensen na corona massaal weer naar festivals gaan, winkelen, uit eten, en op vakantie dan kan een herstel dus snel gaan.

In die zin waren de groeicijfers over het derde kwartaal van vandaag hoopgevend. Tussen de twee golven in, toen er weer wat meer kon, groeide de economie met een ongekende 7,7 procent ten opzichte van de drie maanden ervoor. Daarmee werd een substantieel deel van de krimp door corona goedgemaakt.