Na succes eerste coldcasepodcast gaat politie meer afleveringen maken

Bijna 28 jaar nadat het lichaam van de 25-jarige Amsterdamse prostituee, Judit Nyari, in Dronten werd gevonden, maakte de politie een podcast over haar zaak. In vier delen hoopt de politie de aandacht van het publiek te krijgen, met succes want de eerste tips zijn inmiddels binnen.

"Het verhaal van Judit Nyari laat mij niet meer los", zegt podcastmaker en politiewoordvoerder van het coldcase team, Martin de Wit. "Deze zaak zou in eerste instantie alleen op de coldcasekalender komen, maar we hoopten dat er zo meer mensen mee gaan denken. We wisten dat dat lastig zou worden, maar door de podcast hebben we inderdaad een aantal tips binnengekregen."

Dat de politie de hulp van burgers inroept om misdrijven op te lossen is niet nieuw, vertelt Martin de Wit. "Bijvoorbeeld in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Maar we zien ook een opleving van het genre crime-podcast."

De VPRO-podcast, de Moord op Patrick, De Deventer Moordzaak van de Stentor en de podcasts van onderzoekscollectief, Bureau Dupin, zijn hier voorbeelden van. Maar het grote verschil is dat De Wit voor zijn podcast wel toegang krijgt tot alle politiedossiers, de makers van andere podcasts hebben die luxe niet.

'Die is ook vermoord'

Dat een podcast een manier kan zijn om een coldcase weer in beweging te krijgen, merkte De Wit na de tweede aflevering. "We werden benaderd door een van de oud-klasgenoten van Judit Nyari, die ons weer verwees naar een opvanghuis van de kerk waar Nyari regelmatig kwam."

Daar spraken ze met Zuster Bernadet, die zich in de jaren 90 bekommerde om prostituees in Amsterdam. "Ze liet een fotoboek zien, wees op een van de vrouwen en zei dan terloops, 'die is ook vermoord'. Dat laat wel zien hoe kwetsbaar de positie van deze vrouwen was."

De podcast gaat ook in op hoe het politiewerk destijds is verlopen. "Uiteraard deed iedereen zijn uiterste best, maar door een reorganisatie kwam de zaak bij een rechercheur terecht met weinig ervaring. Het zit hem nog steeds dwars dat hij niet meer heeft kunnen doen."

Met de podcasts gaat de politie opnieuw aandacht vragen voor onopgeloste moorden. Daarnaast hopen ze dat getuigen of daders na al die jaren toch willen praten. "Maar het blijft lastig om helemaal te achterhalen wat een onderzoek weer in een stroomversnelling kan brengen."