Kijk hier terug: 'Het coronavirus: feiten en fabels'

Kan ik mijn dochter na al die maanden niet even vasthouden met een mondmasker? Wat is het bewijs dat anderhalve meter afstand houden werkt? Hoe groot is de kans op een tweede golf? Deze en veel meer vragen over het coronavirus kwamen aan bod in de vijfde aflevering van Het coronavirus: feiten en fabels.

Net als bij de vorige uitzendingen stonden de vragen van het publiek centraal. Presentatoren Winfried Baijens en Saïda Maggé legden ze in de uitzending voor aan deskundigen.

Hier kan je de uitzending terugkijken: