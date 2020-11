Ten minste 100 euro boete en strafblad-aantekening bij afsteken vuurwerk

Het vuurwerkverbod met Oud en Nieuw zal streng worden gehandhaafd; overtreders krijgen een boete van ten minste 100 euro. En bij zo'n bedrag komt de overtreding ook in een strafblad te staan. Dit heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid bekendgemaakt.

"Het is heel onverstandig om vuurwerk af te steken dit jaar. Er is een grote kans dat je gepakt wordt en een hoge boete krijgt." Hij is ervan overtuigd dat het algemene vuurwerkverbod goed gehandhaafd kan worden.

Deze week werd al bekend dat het kabinet de komende jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod wil in verband met de coronacrisis. Burgemeesters en de politie hebben hier nadrukkelijk om gevraagd bij de Tweede Kamer, om zo de druk op ziekenhuizen en hulpverleners te verlichten.

40 miljoen euro compensatie

Het kabinet snapt dit verzoek en heeft vandaag officieel besloten om zo'n vuurwerkverbod in te stellen. Er mag niet alleen geen knal-, maar ook geen siervuurwerk de lucht in.

De vuurwerkbranche krijgt 40 miljoen euro compensatie voor het eenmalige vuurwerkverbod met Oud en Nieuw. Het kabinet realiseert zich dat de ondernemers die het vuurwerk al hebben ingekocht door het vuurwerkverbod geen geld kunnen verdienen.

De verkopers mogen ook het ingekochte siervuurwerk opslaan voor de handel volgend jaar. "We denken dat we de branche op een nette manier compenseren", zei staatssecretaris Van Veldhoven van Milieu na afloop van de ministerraad.