Groen licht voor proeven met publiek zonder anderhalve meter afstand

Supporters binnen anderhalve meter van elkaar het stadion in loodsen zal geen routineklus zijn. Details moeten nog uitgewerkt worden, maar het idee is grofweg dat iedere bezoeker zich eerst laat testen en vervolgens in diverse vakken met verschillende bubbels terechtkomt. Ook liggen er plannen om de fans tijdens de wedstrijd en in de dagen erna te blijven monitoren.

"Dit alles om te bezien of dit tot een veilig evenement kan leiden", zegt Keijzer. "Er wordt natuurlijk wel aan mensen gevraagd of ze dit willen, maar ik denk dat heel veel voetbalsupporters snakken naar het bezoeken van een wedstrijd van hun favoriete club".

Voetbalbranche ambitieus

Volgens Keijzer heeft de voetbalbranche haar laten weten dat er ambitie is om proeven te draaien op meerdere plekken. De KNVB bevestigt dat het gaat om NEC Nijmegen en Almere City.