Zorgen om legale drug 3-MMC in de Achterhoek: '15-jarigen laveloos op straat'

Over de gezondheidseffecten op lange termijn is nog niets bekend omdat de drug nog vrij nieuw is.

De drug wordt veelal in webshops verkocht als poeder, dat door de gebruikers wordt opgesnoven. 3-MMC is verslavend en gebruik kan leiden tot onder meer hartkloppingen, paranoia en neerslachtigheid in de dagen erna.

3-MMC is een amfetamine-achtige stof. Gebruikers omschrijven het effect als een combinatie van cocaïne en xtc. Volgens het Trimbos-instituut word je er energiek en euforisch van, krijg je meer zelfvertrouwen en heb je meer zin in sociaal contact.

De politie in Aalten trok aan de bel en in de gemeenteraad van Winterswijk gaan stemmen op om de drug zo snel mogelijk te verbieden, meldt Omroep Gelderland .

Het gebruik van de legale synthetische drug 3-MMC is in opkomst onder jongeren. Onder meer in de Achterhoek en op de Veluwe zijn er zorgen over het gebruik ervan.

Politieman Maikel Boomkamp in de gemeente Aalten in de Achterhoek ziet steeds meer gebruikers van 3-MMC. Komt hij op hangplekken jongeren tegen die transpireren, trillen en verwijde pupillen hebben, dan weet hij genoeg.

"We maken ons grote zorgen", zegt hij. "Vooral dit jaar zien we een enorme toename. We vinden kinderen van 15 jaar laveloos op straat. Ik heb twee kinderen in het ziekenhuis terecht zien komen."

Het Trimbos-instituut heeft nog geen cijfers over het gebruik van 3-MMC, maar ziet wel dat de drug populairder wordt. Daarbij is het volgens het kennisinstituut opvallend dat meldingen van toenemend gebruik vaak uit dezelfde regio's komen. "Dit doet vermoeden dat gebruik minder verspreid is door Nederland en gebruikers vaak uit dezelfde plaatsen komen."

Dealers omzeilen Opiumwet

De drug lijkt op 4-MMC, een middel dat bekend staat als 'poes' of 'miauw miauw' en dat in 2012 verboden werd. Na dat verbod hebben de makers een component uit de drug verwijderd, met als resultaat 3-MMC. Die drug is nieuw en zo omzeilen de dealers de Opiumwet.

Het CDA in Winterswijk wil dat burgemeester Bengevoord de druk in Den Haag opvoert om een verbod te krijgen op 3-MMC. De burgemeester zegt dat hij zich daar graag voor wil inzetten. "Het is een probleem, de wetgeving moet veranderen. De effecten van de middelen moeten verboden worden", aldus de burgemeester.

In de Tweede Kamer stelde de VVD onlangs al vragen aan minister Grapperhaus over 3-MMC. De partij wil onder meer weten wanneer de drug op de lijst van de Opiumwet komt. De minister moet daar nog op antwoorden. De verwachting van het Trimbos-instituut is dat de drug in de loop van volgend jaar illegaal wordt.