10 jaar cel voor captain Henk Kuipers van motorclub No Surrender

Klaas Otto (52) uit Bergen op Zoom, oprichter van de club, krijgt een gevangenisstraf van 2,5 jaar. Onder zijn leiding groeide No Surrender uit tot een grote internationale organisatie. Dat hij geweld tegenging, zoals hij eerder zei, is de rechtbank niet gebleken. Hij wist dat er misdrijven werden gepleegd.

Een 57 jaar man uit Klazienaveen die gezien wordt als rechterhand van Kuipers moet 4 jaar de cel in. Die straf was er ook voor een 44-jarige man uit Hulst.

De rol van Henk Kuipers (56) was in de ogen van de rechtbank het grootst. Volgens de rechter hanteerde Kuipers zijn eigen regels waarbij grof geweld en intimidatie de norm waren. "Aan de regels van de samenleving had hij maling, net zoals hij maling had aan de rechten en gevoelens van zijn slachtoffers. Tot op de dag van vandaag neemt hij geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn handelen", aldus de rechter.

Leider Henk Kuipers van motorclub No Surrender moet 10 jaar de cel in vanwege het leidinggeven aan een criminele organisatie. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald. De rechtbank wil ook dat Kuipers, die het proces in vrijheid mocht afwachten , meteen terug de cel in moet.

De rechtbank acht bewezen dat de vier mannen in de periode van 2014 tot 2017 een organisatie hebben geleid die zich bezighield met onder meer internationale drugshandel, mishandelingen, afpersing en vermogensdelicten.

Tijdens de rechtszaak, twee weken geleden, noemde het OM Kuipers niet bepaald een 'knuffelcrimineel', maar een 'ordinaire crimineel'. Hij zwaaide de scepter over een club waar een cultuur heerste van wetteloosheid, geweld en angst, zei de aanklager toen. De meeste slachtoffers durfden geen verklaring af te leggen uit angst voor represailles.

Gevaar voor de samenleving

De vier hebben, volgens de rechter, ook actief meegedaan aan 'bad standings'; gewelddadigheden tegen clubleden die zich niet aan de regels hielden en oneervol werden ontslagen. Dit gebeurde vooral in het clubhuis in Emmen.

De politie viel na drie jaar onderzoek in 2017 het clubgebouw in Emmen binnen. Dat pand werd kort daarna afgebroken. In 2019 oordeelde de rechtbank in Assen dat No Surrender een gevaar is voor de samenleving en verbood de club.

No Surrender had op dat moment in Nederland 900 leden en dertig chapters. "Een groot aantal leden van No Surrender is structureel betrokken (geweest) bij talrijke ernstige strafbare feiten", stond destijds in het vonnis, waarin verder werd gesproken van intimidatie, openlijke geweldpleging, afpersing, ongeoorloofd wapenbezit en de handel in wapens en drugs.

Oprichter stapelt straf op straf

De oprichter van No Surrender, Klaas Otto, was sinds 2009 lid van motorclub Satudarah, maar ging er weg uit onvrede over het beleid. In 2013 richtte hij No Surrender op, een motorclub met strakke regels en een duidelijke hiërarchie. Voor de buitenwereld leek het of de club zich bezighield met leuke toertochten en het steunen van goede doelen, maar in werkelijkheid was het een dekmantel voor internationale drugshandel en gewelddadige afrekeningen, blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie.

Otto had in zijn jonge jaren ook al regelmatig te maken met de politie. "Ik was een echte straatvechter en niet de meest tolerante. Motorclubs vond ik allemaal maar een stelletje booskijkers. Ik pakte ze allemaal aan, zag nergens gevaar in", zei hij eerder tegen tijdschrift Panorama.