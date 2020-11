Politiemensen doen aangifte tegen jongerenorganisatie van Bij1

Een groep van dertig politiemensen heeft aangifte gedaan tegen Radicaal, de jongerenorganisatie van de politieke partij Bij1. Ze zeggen dat Radicaal zich schuldig maakt aan laster, smaad en belediging.

Politiemedewerkers krijgen 300 euro van de korpsleiding, omdat ze in de coronatijd extra hebben gewerkt. De politiebazen willen daarmee hun solidariteit en waardering voor de medewerkers laten blijken.

Maar jongerenorganisatie Radicaal reageerde fel nadat de bonus bekend was gemaakt. Volgens politievakbond ACP werden politiemedewerkers op sociale media weggezet als racisten, mishandelaars, agressievelingen en machtsmisbruikers. Ook zijn ze volgens Radicaal corrupt.

'Komt harder aan dan ooit'

"De gepubliceerde teksten en ongefundeerde beschuldigingen schaden de eer, goede naam en het aanzien van de politie op ernstige wijze", zegt een van de agenten die aangifte hebben gedaan.

"Juist in deze tijd komt dit harder aan dan ooit. Wij staan elke dag paraat om mensen te helpen. Daarbij riskeren we onze eigen gezondheid en die van onze naasten, maar het is ons werk om klaar te staan voor de samenleving en dat doen we met trots."

De aangifte is vanochtend gedaan. Volgens de bonden krijgen de dertig medewerkers brede steun binnen de politie.