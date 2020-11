Ploeg Jakobsen nog niet klaar met zaak-Groenewegen en kondigt rechtszaken aan

Hoewel er door de UCI een schorsing van negen maanden voor Dylan Groenewegen is uitgesproken, is Deceuninck-QuickStep, de ploeg van Fabio Jakobsen, nog niet klaar met de zaak. Er volgen mogelijk nog twee rechtszaken.

Eigenlijk wil manager Patrick Lefevere van Deceuninck-QuickStep, de ploeg van Fabio Jakobsen, er geen woorden aan vuil maken. "Het is genoeg geweest. Als ploeg hebben we er toch geen enkele invloed op."

Twee rechtszaken

Wel zegt de Belg tegen Het Laatste Nieuws dat er twee rechtszaken zullen volgen. Hij heeft samen met verzekeraar Europ Assistance al een klacht ingediend bij het Poolse gerecht. "Wanneer de zaak voorkomt weten we niet. Dat wordt wellicht iets van de langere termijn", aldus Lefevere vrijdag.

Hoogstwaarschijnlijk komt er een tweede rechtszaak in Nederland, persoonlijk aangespannen door Jakobsen zelf. In beide gevallen zal de voornaamste eis rond schadevergoeding draaien.

Lefevere kreeg eind oktober bezoek van Jakobsen op zijn kantoor. "Ik schrok van zijn optimisme. Hij is strijdvaardig, hij ziet het zitten om terug te keren en zei dat hij geen schrik heeft."

Geen Elvis Presley

Jakobsen loopt momenteel met krukken omdat er een groot stuk bot uit zijn been is gehaald om zijn kaak te reconstrueren. "Zijn kaak moet nu drie maanden herstellen voordat er implantaten kunnen worden aangebracht, daarna duurt het nog eens drie maanden voor er nieuwe tanden geplaatst kunnen worden", zegt Lefevere.

"Dan zitten we al in mei. Misschien kan hij al eerder weer koersen zonder tanden. Ik ben geen specialist, maar met zijn ademhaling en stembanden lijkt het de goeie kant op te gaan."

Hoeveel visuele schade Jakobsen overhoudt aan zijn val, is nog niet duidelijk. Hij heeft veel littekens in zijn gezicht. "Hij zal geen Elvis Presley meer worden, maar wetende vanwaar hij komt, is dat bijzaak."

Verbazing

Groenewegen veroorzaakte in augustus een valpartij in de Ronde van Polen, waarbij Fabio Jakobsen ernstig gewond raakte.